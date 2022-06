Bauindustrie warnt vor Rückgang der Baunachfrage

Nachfragerückgang: Gesamtkonjunktur gefährdet

Tatsächlich waren in den letzten Monaten erhebliche Kostensteigerungen am Materialsektor zu beobachten, die "zum Teil ungerechtfertigt waren" so die Vibö in einer Aussendung. Zahlreiche Aussagen aus den Reihen bedeutender Auftraggeber*innen – etwa der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft – lassen einen Rückgang der Baunachfrage aufgrund der Preissteigerungen befürchten.

Das könnte in weiterer Folge nicht nur mittelfristig zu einer Wohnungsnot führen, sondern hätte kurzfristig einen Einbruch in den gesamten baunahen Lieferketten zur Folge. Und wie die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, schlägt die Entwicklung des Marktes für Bauleistungen in weiterer Folge direkt auf die Konjunktur in Österreich durch.

"Wir appellieren daher an unsere Partner in der Wertschöpfungskette, die gegenwärtige Preissituation bei zahlreichen für uns bedeutenden Vorleistungen nicht durch eine künstliche Verknappung zu verschärfen", so Wohlgemuth. (sm)