Kurz gesagt geht es den Top-Manager*innen um die konsequente Umsetzung der Energiewende. Denn: "Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine machen deutlich, was Energieabhängigkeit heißt", so Christiane Brunner. Um die Energiewende aber auch wirklich zu schaffen brauche es ein klares Bild, nachhaltige Engagements und die Verantwortung aller Entscheidungsträger*innen. Gemeint ist damit ein klar definierter Rahmen, bei dem es neben dem raschen Ausbau der erneuerbaren Energie auch um einen Finanz-Booster in der Höhe von 1 Milliarde Euro und die Potenziale des Energiesparens geht. "27 Terrawattstunden werden nicht ausreichen", mahnt Brunner, die auch das Augenmerk auf die Wichtigkeit von Gas in der Übergangszeit lenkt: "Gas ist notwendig, vor allem in der Industrie. Um das nötige Gas für die Industrie in der Übergangszeit zu haben, müssen andere schneller umsteigen". Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Energiewende sei die Netzinfrastruktur: "Wir müssen heute investieren, damit es morgen ein passendes System gibt".