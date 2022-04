300 Millionen Euro für eine Terrawattstunde

Mit der 300-Millionen-Euro-Förderung soll "so rasch als möglich", so der Plan der Energieministerin, 2022 die Stromproduktion von erneuerbaren Energie um eine Terrawattstunde (1 TWh) ausgebaut werden. Das klingt viel und entspricht, in etwa, der jährlichen Stromerzeugung des Wiener Wasserkraftwerks Freudenau, Europas größtem Stadtkraftwerk. Leonore Gewessler hat in Photovoltaikanlagen gerechnet und kam auf einen Vergleichswert von 211.000 Dach-Installationen.

Um das Ziel, die hundertprozentige Stromversorgung 2030 ohne fossile Energien zu schaffen, müssten die erneuerbaren Energien aber um 27 Terrawattstunden zulegen. Experten schätzen, dass durch den größeren Stromverbrauch in der Zukunft, Stichwort E-Mobilität, der Bedarf an grüner Energie für eine totale Unabhängigkeit sogar noch größer sein wird. Von 2022 bis 2030 sind es neun Ausbaujahre, sprich es wären, bei jeweils einer Terrawattstunde pro Jahr für kleinere und mittlere Anlagen, am Ende neun Terrawattstunden mehr. Der Rest der fehlenden Terrawattstunden müsste über Großprojekte, wie Großwindkraft und Wasserstoff, realisiert werden. Doch bis dato fehlen dafür die notwendigen Verordnungen. Mit dem derzeitigen Tempo wird sich das mit den 100 Prozent bis 2030 also schwer ausgehen. Dazu kommt, dass es gerade für die Industrie raschere Lösungen braucht. Vor allem bei der energieintensiven Industrie, wo Gas eine wesentliche Rolle spielt, spitzt sich die Situation aufgrund des Ukraine-Krieges immer mehr zu.