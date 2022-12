Christian Herbinger wechselt zu Stiebel Eltron

Beim Heizungsspezialisten Stiebel Eltron aus Holzminden (Deutschland), der in diesem Jahr die Umsatzmilliarde geknackt hat, wird er als Regional Director DACH für die Vertriebsmärkte Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich sein. Die letzten fünf Jahre (bis Juni 2002) war Christian Herbinger Geschäftsführer von Vaillant Österreich.

In seinem LinkedIn-Account verweist der Manager unter anderem auf 20 Jahre Führungserfahrung auf verschiedenen Ebenen mit Teamgrößen von bis zu 600 Mitarbeitern in den Sektoren Energie, Heizung und Telekommunikation, sowie auf Positionen als Vorstandsmitglied in zwei Verbänden im Energiesektor.