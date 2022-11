Energiekostenzuschuss: Alles zu Voranmeldung und Antrag

Ohne Voranmeldung kein Antrag möglich

Die Voranmeldung, die es zwingend für den Antrag selbst braucht, kann bis spätestens 21. November 2022 über den aws Fördermanager online abgegeben werden. Dabei geht es darum, die Unternehmensdaten und die vertretungsbefugten Personen bekannt zu geben. Für alle weiteren Schritte braucht es entweder vorher, spätestens aber nach der Voranmeldung eine Registrierung beim aws (austria wirtschaftsservice) mit der in der Voranmeldung bekannt gegebenen E-Mail-Adresse bzw. E-Mail-Adressen.

Nach der Voranmeldung und Registrierung bekommt das Unternehmen einen bestimmten Zeitraum zur Antragsstellung zugewiesen. Die Vergabe der Antragszeiträume erfolgt analog der Vergabe der Fördermittel nach dem First come - First served Prinzip. Wichtig dabei: Die Antragsstellung ist tatsächlich nur im vorgegebenen Zeitraum möglich.