Energiekostenzuschuss: Nachfrist für Voranmeldung

Schon Aufträge an Deutschland verloren

Die Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer bei der ORF-Pressestunde am 11. Dezember bezüglich weiterer Hilfen für Unternehmen in Sachen Teuerungen und Energiekrise gibt Hoffnung. Der Entwurf dafür sei gerade in Ausarbeitung und solle noch vor Weihnachten vorliegen. Für WKO-Präsident Harald Mahrer ist das ein wichtiges Signal an die Betriebe, da für 83 Prozent der heimischen Unternehmen derzeit die Energiekosten die größte Herausforderung ist. Positiv auch die Reaktion von IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer, der aber darauf hinweist, dass das österreichische Modell in Wirkung und Dauer gleichwertig mit dem deutschen Energiepreisdeckel sein muss, um die Wettbewerbsfähigkeit zu Deutschland sicherzustellen. Denn die ersten Auswirkungen der deutschen Gas- und Strompreisbremse sei schon spürbar. "Es gibt schon Fälle, wo Aufträge an das Nachbarland verloren wurden. Es ist Eile geboten, damit die energieintensive Industrie nicht noch mehr Schaden nimmt. Das bisher zögerliche Handeln hat in manchen Märkten schon tiefe Spuren hinterlassen", so Salzer, der eine rasche und unbürokratische Umsetzung der Maßnahmen fordert.