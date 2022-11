Hohe Anzahl zeigt Dringlichkeit der Förderung

Ziel des Energiekostenzuschusses ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer, deren betriebliche Energiekosten sich jährlich mindestens auf drei Prozent des Produktionswertes belaufen, den Kostenanstieg abzufedern. Ganz genau geht es bei diesem Zuschuss um die Förderung in der Höhe von 30 Prozent der Mehrkosten für Strom, Erdgas und Treibstoffe im Zeitraum von 1. Februar bis 30. September 2022. "An der hohen Anzahl an Voranmeldungen erkennt man die Dringlichkeit des Energiekostenzuschuss als Unterstützungsmaßnahme", so Bundesminister Martin Kocher, der froh ist, dass jetzt der Startschuss für die Beantragungen gefallen ist, damit die Unternehmen die Förderung rasch erhalten können.