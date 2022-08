Ende April 2022 waren in Österreich insgesamt 327.308 Personen beim AMS als arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das sind um fast 25 Prozent weniger als vor einem Jahr und der niedrigste April-Wert seit zehn Jahren. Laut Wifo-Prognose wird die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Österreich dieses Jahr voraussichtlich bei 6,3 Prozent liegen. Dennoch registriert das AMS nach wie vor eine sehr hohe Anzahl an offenen Stellen, auch bei den Ausbildungsplätzen. Ende Mai 2022 gab es österreichweit 13.645 unbesetzte Lehrstellen.