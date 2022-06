Es muss noch an vielen Schrauben gedreht werden

In Österreich will man dieser Entwicklung mit der höheren beruflichen Bildung entgegenwirken. Im Fokus stehen verstärkte Möglichkeiten zur Weiterbildung nach der Lehre und damit verbunden bessere Karriere-Chancen. Die Pläne dafür wurden Ende Februar 2022 im Ministerrat verkündet, genaue Details liegen aber bis dato noch nicht vor. Auch beim aktuellen Entlastungspaket will man etwas für die Lehrlinge tun. Geplant ist die Verlängerung des Digi-Schecks, eine Fördermaßnahme in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz und Internationalisierung, die es seit 2021 gibt und bisher von 6440 Lehrlingen in Anspruch genommen wurde. Sowohl die Politik als auch die Wirtschaft sind sich bewusst, dass das Image der dualen Ausbildung noch immer überschaubar ist. Der Grund dafür liegt nicht in der Ausbildungsqualität. In regelmäßigen Abständen werden die Lehrberufe an die Voraussetzungen der jeweiligen Branchen angepasst und das mit Erfolg, wie der Medaillenspiegel bei den Berufsmeisterschaften wie EuroSkills und WorldSkills zeigt. Doch das ist, trotz aller Werbekampagnen, in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt.