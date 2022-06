Matura mit Lehrabschluss

Nach dem Gymnasium hatte Gattringer also neben der Matura noch einen Lehrabschluss und konnte direkt anfangen zu arbeiten. Bis heute ist Wiens jüngste Meisterin froh, ein Handwerk gelernt zu haben. Die heute 22-Jährige sieht im Handwerk die Zukunft: "Ich finde, dass handwerkliche Berufe wirklich wichtig sind, weil in den letzten Jahren trotz fortschreitender Technik immer mehr Leute wieder auf handgemachte Dinge zurückkommen und diese wirklich zu schätzen wissen. Darum hoffe ich auch, dass viele junge Menschen eine Laufbahn in dieser Branche oder einem anderen handwerklichen Beruf einschlagen, um diesen Aufschwung weiter zu beflügeln und nicht zuzulassen, dass solche wundervollen Berufe aussterben."