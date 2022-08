Industrie trotz positiver Geschäftslage stark unter Druck

Massiver Kostendruck gefährdet Wettbewerbsfähigkeit

Die Koinzidenz mehrerer Krisen wiegen schwer, natürlich für alle, aber besonders in der Industrie. Die Papierindustrie sowie die Chemie- und Stahlindustrie verbrauchen das meiste Gas in Österreich. Laut E-Control entfallen rund 63 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs, der bei rund 90 Terrawattstunden liegt, auf die Großindustrie. Aus diesem Grund arbeiten die heimischen Industriebetriebe, auch mit Blick auf den Klimaschutz, seit Jahren an Effizienzmaßnahmen bezüglich des Energieverbrauches und des Ressourceneinsatzes. Dadurch ist die Energieintensität in der Industrie in den letzten Jahren jährlich um rund zwei Prozent gesunken, wodurch der Produktionsindex deutlich stärker als der Energieverbrauch gestiegen ist.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ein massiver Kostendruck auf der heimischen Industrie lastet. Zusätzlich zu den gestiegenen Rohstoff- und Transportpreisen ist es vor allem der anhaltende Preisanstieg bei der Energie, der die Kosten in die Höhe treibt. Was in weiterer Folge eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit mit sich bringt.