Versorgung steht auf dem Spiel

Kurzfristige Alternativen für den möglichen Ausfall russischer Gas-Importe sind nicht verfügbar. Die Gründe dafür sind vielfältig. Umso mehr sieht Siegfried Menz, Industrie-Spartenobmann in der WKÖ, Politik und Energieversorger in der Verantwortung nach möglichen Ersatzlieferungen für den Notfall zu suchen. "Die Versorgung mit lebenswichtigen Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen, Ernährung, Hygiene, Medizin, Verpackungen, Bauen und Wohnen steht am Spiel", bringt es Menz bei der Pressekonferenz am 5. März 2022 auf den Punkt. Es müsse alles unternommen werden, um die heimische Industrie am Laufen zu halten und die Gasversorgung kurz- und mittelfristig sicherzustellen. Kritische Worte von seiner Seite auch zum Gas-Notfallplan. Menz lässt durchblicken, dass die Industrie nicht weiß, was bei "Stufe 3", wenn kein Gas mehr geliefert wird, tatsächlich passiert. Ausgenommen natürlich, dass private Haushalte und kritische Infrastruktur höchste Priorität haben.