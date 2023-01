Green Skills im Fokus

Bei der Vorstellung des Aktionsplans von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Arbeitsminister Martin Kocher, AK-Präsidentin Renate Anderl und AMS Wien-Landesgeschäftsführerin Petra Draxl Mitte Jänner wurden als Beispiele Dachdecker*innen, die auch Photovoltaik-Anlagen installieren können oder Installateur*innen, die alte Gasheizungen durch Fernwärme und Wärmepumpen ersetzen können, genannt.

Das bedeutet, dass "Green Skills" in den Fokus von Ausbildungen gerückt werden müssen. Das gilt natürlich nicht nur für Jugendliche, die "Green Jobs" besonders attraktiv finden, sondern auch für Beschäftigte und Arbeitssuchende. Dafür braucht es Anpassungen in der Lehrlingsausbildung, es wird aber auch mit der Schaffung neuer Berufsfelder und Umschulungen einhergehen. Der "Just Transition"-Aktionsplan ist sozusagen der Kompass dafür.