Die Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten der Metallindustrie sind ein seit Jahrzehnten geübtes Ritual, und seit jeher gilt der Metaller-KV als Richtschnur für die Lohnabschlüsse in anderen Branchen. Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind jedoch mit jenen in früheren Kollektivvertragsrunden kaum vergleichbar - das spiegelt sich schon in der Lohn- und Gehaltsforderung der zuständigen Gewerkschaften Pro Ge und GPA wider: Das von der Arbeitnehmer*innenvertretung angestrebte Plus von 10,6 Prozent ist die höchste Lohnforderung in der Metallindustrie seit 30 Jahren. Die Arbeitgeber verweisen wie üblich auf die schlechten Wirtschaftsaussichten und betonen, die Unternehmen müssten den Gürtel enger schnallen. Die Belegschaftsvertretungen hingegen blicken vornehmlich auf die Konzerngewinne des vorigen Jahres, davon sollen aus Sicht der Gewerkschaften nun auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas haben. Soweit sind die Standpunkte nicht neu - aber welches Säbelrasseln ist heuer zu erwarten, und wie lässt sich diesmal, in der 2022 besonders angespannten Situation, ein Kompromiss erzielen?