Nachwuchspflege trägt bereits Früchte

Zahlenmäßig ist der Zuwachs mit plus 742 Lehrlingen in der Industrie (14.086 Lehrlinge im 1. Lehrjahr) am größten, gefolgt vom Tourismus mit plus 561 Lehrlingen (2.704 Lehrlinge im 1. Lehrjahr) und Gewerbe und Handwerk mit 391 Lehrlingen (14.086 Lehrlinge im 1. Lehrjahr).

Aktuell befinden sich 35.580 junge Menschen im 1. Lehrjahr in Ausbildung, davon 32.405 in Ausbildungsbetrieben. Insgesamt – über alle Lehrjahre betrachtet - sind dies 108.567, davon 102.343 in Ausbildungsbetrieben. Die Ausbildungsbetriebe würden gerne noch deutlich mehr junge Menschen ausbilden. Allerdings stehen laut AMS-Daten momentan den 16.443 österreichweit als offen gemeldeten Lehrstellen nur 8.750 Lehrstellensuchende gegenüber. Daraus ergibt sich, dass derzeit fast 7.700 Lehrstellen rein rechnerisch gar nicht besetzt werden können.

Österreichs Fachkräfte an der Weltspitze

Wie stark sich Österreichs Ausbildungssystem international behauptet, lässt sich auch an den rot-weiß-roten Erfolgen bei den 46. Berufsweltmeisterschaften WorldSkills, die derzeit stattfinden, ablesen: nachzulesen hier.

Die bisherigen Leistungen der heimischen Fachkräfte – nach 48 von 62 WM-Bewerben – sind hoch einzuordnen: Im EU-Vergleich liegt Österreich derzeit – mit je zwei Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie 17 „Medallions for Excellence“ auf dem sensationellen zweiten Platz. Nur Frankreich konnte – mit fünf Gold-, einer Silber- und fünf Bronzemedaillen – noch öfter anschreiben. Im weltweiten Vergleich rangieren die rot-weiß-roten Asse derzeit auf Rang acht.

Angeführt wird der WM-Medaillenspiegel zurzeit von China: Das „Reich der Mitte“ konnte bislang 14 Bewerbe für sich entscheiden. Auf den weiteren Plätzen folgen Korea und Japan.