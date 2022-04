Seit langem notwendige Modernisierung

Die Bewertungen der Reform sind seitens der Wirtschaft positiv ausgefallen. Für WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf beinhaltet sie wichtige Weichenstellungen, damit die Betriebe leichter und rascher zu dringend benötigten Fachkräften kommen. "Die Rot-Weiß-Rot-Karte wird sich dadurch wesentlich mehr an der betrieblichen Praxis orientieren als in der Vergangenheit", so Kopf. Das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Anliegen der Wirtschaft im Entwurf berücksichtigt wurden. Vor allem die Anpassung des Punktesystems bei Mangelberufen kommt sehr gut an. "Damit ist die geforderte Punkteanzahl auch für Personen, die über keinen Universitätsabschluss verfügen, leichter erreichbar und die Lehre wird auch im Rahmen der Rot-Weiß-Rot-Karte aufgewertet", freut sich Kopf. Immerhin zählen insbesondere viele Handwerksberufe zu den Mangelberufen. Zudem wird mit dem eigenen Aufenthaltstitel für Spezialisten ein langjähriger Wunsch der Wirtschaft erfüllt. Immer wieder kommt es vor, dass Spezialisten für ein Projekt gebraucht werden, das nur ein paar Monate dauert. "Wenn diese dann das ganze Verfahren durchlaufen müssen, ist das Projekt schon wieder abgeschlossen, bevor sie überhaupt zu arbeiten beginnen dürfen", berichtet Kopf aus der Praxis. Für solche Fälle eine rasche Beschäftigungsmöglichkeit zu schaffen, war für ihn daher "in einer modernen Arbeitswelt längst überfällig".