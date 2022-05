Peter Krammer wird neuer Swietelsky-Vorstandschef

Seit 13 Jahren prägte Karl Weidlinger den Linzer Baukonzern Swietelsky und führte ihn unter die drei Branchenleader Österreichs. Eine höchst erfolgreiche Ära, in der das Traditionsunternehmen seine Bauleistung mehr als verdoppelt hat und in allen Sparten erfolgreich expandieren konnte, neigt sich damit dem Ende zu. Eben diese Expansion war nie das vorrangige Ziel Weidlingers, der immer wieder sein Credo von der "nachhaltigen Vertiefung der Wertschöpfung mit Umsicht und Weitsicht" betonte. Nun plant er die ruhestandsbedingte Übergabe seiner Verantwortung für rund 12.000 Mitarbeiter*innen in 19 Ländern.