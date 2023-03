RWR-Karte: Reform bringt deutliche Steigerung

Fast 50 Prozent mehr RWR-Karten

Dieser Trend setzte sich nun auch in den ersten beiden Monaten des heurigen Jahres fort. So wurden im Jänner 590 RWR-Karten ausgestellt und im Februar 541 – was zusammen 1.131 Rot-Weiß-Rot-Karten ergibt. Im selben Zeitraum 2022 waren es nur 764 Karten, also um 367 Karten weniger. "Das ist im Vergleichszeitraum eine Steigerung von fast 50 Prozent und zeigt deutlich, dass die Reform der richtige Schritt war, um den österreichischen Standort auch international attraktiver zu machen", so Arbeitsminister Martin Kocher.