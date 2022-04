Strabag Bilanz: Zweites Covid-Jahr gut gemeistert

Einen Tag nach der Porr präsentierte auch die Strabag SE ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 und diese erweist sich auch im zweiten Jahr der Covid-Pandemie als sehr zufriedenstellend. So stieg die Leistung um vier Prozent an und liegt damit nur noch knapp unter dem Ergebnis von 2019. Sowohl der Auftragsbestand als auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) liegen auf Rekordniveau, die Ebit-Marge ist mit 5,9 Prozent laut eigenen Angaben außergewöhnlich hoch.

„So sehr uns der Rückblick auf dieses erfolgreiche, vergangene Jahr freut, müssen wir uns doch auf die gegenwärtigen Herausforderungen konzentrieren“, mahnt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag SE. „Im Sinne unseres Unternehmens und in Hinblick auf die Verantwortung für unsere 74.000 Mitarbeitenden setzen wir jeden rechtlich möglichen Schritt, um uns klar von unserer russischen Aktionärin zu distanzieren und jedwede Einflussnahme zu unterbinden.“ Das habe man nicht zuletzt mit dem frühzeitigen Entschluss keine Dividende an Rasperia auszuzahlen getan.

Birtel mahnt aber auch, trotz der Ukraine Krise nicht auf ein weiteres wichtiges Problem zu vergessen, den Klimawandel: "Es müssen heute die richtigen Weichen gestellt werden, sonst ist es zu spät!“ Auch der Fachkräftemangel ist ein wiederkehrendes Problem, das sich auch bei der Strabag gerade in der letzten Zeit verstärkt hat: "Wir haben um die 3500 offenen Stellen, Vor allem Techniker und Facharbeiter sind rar." Um dem entgegenzutreten wurde in Ybbs an der Donau eine neue Strabag-Ausbildungsstätte geschaffen, an der jährlich bis zu 250 Lehrlinge ausgebildet werden können.