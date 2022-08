Kooperation mit Synthesa

In der Kooperation zwischen Synthesa und ÖBf ist vorerst die Pflanzung und Pflege von rund 1.550 Bäumen und Sträuchern im Kobernaußerwald vorgesehen. Die Pflanzungen erfolgen – je nach Bedingungen – zwischen Herbst 2022 bis Frühjahr 2023. "So helfen wir mit, Österreichs Waldökosystem auch bei sich ändernden Umweltbedingungen langfristig gesund und stabil zu halten," sagt Synthesa Marketing-Verantwortlicher Bernhard Buchberger. "Neben einem umweltfreundlichen und ökologischen Produktsortiment gehen wir nun mit unseren neuen, ressourcenschonenden Recycling-Gebinden den nächsten Schritt", so Buchberger. (dd)