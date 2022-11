Wärmepumpen-Kunstwerk zu ersteigern

Die wandhängende "geoTHERM mini" Wärmepumpe könnte schon bald als einzigartiges Kunstwerk in einem Schauraum, Büro oder den eigenen vier Wänden hängen. Nämlich in den Räumlichkeiten des Höchstbietenden dieser Versteigerung. Der Erlös für diesen absoluten Eyecatcher, der von der Vaillant Österreich Geschäftsleitung auch noch verdoppelt wird, geht an das SOS-Kinderdorf, eine Organisation, die Vaillant seit 2016 begleitet.

Der Künstler dieses Einzelstücks, Luca Laurence, lebt und arbeitet in Wien als Designer. Seine kreative Arbeit kennzeichnet sich oftmals durch farbenfrohe und kontrastreiche Elemente. Er kombiniert in seinen Werken sein digitales Know-how mit analogen Techniken und erzeugt somit seinen eigenen kontemporären Workflow. Für die Bemalung von Hausfassaden und Bürowänden verbringt der Salzburger Graffitikünstler einen großen Teil seiner Arbeitszeit auf Gerüsten, Leitern und Hebebühnen.

Die aktuelle Höchstbieterschaft beträgt 320,- Euro (Stand 22.11.).

Hier geht es zur Versteigerung: www.vaillant.at/kunst-fur-den-guten-zweck