Drosselungen und Kündigungen nicht ausgeschlossen

Schon die Covid-Krise und deren Begleitprobleme wie Lockdowns, Lieferprobleme und Materialengpässe haben den Unternehmen stark zugesetzt und sind noch lange nicht verdaut. Durch die steigenden Energiepreise und der mögliche Mangel an Energie spitzt sich die Situation zusätzlich zu. Die Hilferufe seitens der Wirtschaft werden nun immer lauter. An vorderster Front sind es die energieintensive Industrie und die Wirtschaftskammer Österreich, die gebetsmühlenartig notwendige Weichenstellungen seitens der Politik fordern. Inzwischen hält Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, sogar Produktionsdrosselungen und damit Kündigungen nicht mehr für ausgeschlossen, so nicht schnell gegengesteuert wird.

Der steirische IV-Präsident Stefan Stolitzka zeichnete in einem Interview mit der Kleinen Zeitung Anfang September ebenfalls ein düsteres Bild. In der steirischen Industrie, die in vielen Teilen energieintensiv ist, herrsche Alarmstufe Rot. Aber auch andere Branchen melden sich immer stärker zu Wort. In der ersten Septemberwoche hat Bundesparten-Obfrau Renate Scheichelbauer-Schuster vehement darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Kosten für die Betriebe im Bereich Gewerbe und Handwerkexorbitant erhöht haben, weshalb vielen das Wasser bis zum Hals steht.