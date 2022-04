Noch immer werden gut bezahlte Lehrberufe von Mädchen traditionell weniger oft gewählt als von Burschen. Das liegt keineswegs an der Eignung, sondern daran, dass nichttraditionelle Berufe oft von Mädchen gar nicht in Betracht gezogen werden. In der Lehrlingsstatistik der WKÖ für 2020 führen daher noch immer Einzelhandel, Bürokauffrau und Friseurin/Stylistin das Ranking der typischen "Frauenberufe" an. Doch langsam aber sicher tut sich etwas. Nach und nach können Mädchen in typisch männlichen Lehrberufen Fuß fassen. Aktuelle sind 1.093 von den 4.572 Lehrlingen im Wiener Gewerbe Mädchen, das entspricht 24 Prozent.