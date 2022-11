Energiekostenzuschuss: WKÖ fordert dringende Ausweitung

Im Gewerbe und Handwerk schrillen die Alarmglocken. Etliche Branchen haben einen besonders hohen Energiekosten-Anteil. Und viele der klein- und mittelständischen Betriebe erhalten jetzt Energiekosten-Vorschreibungen in exorbitanten Höhen. "Bei uns melden sich so viele Unternehmerinnen und Unternehmer an wie noch nie, nicht einmal während der Corona-Lockdowns war die Verzweiflung so groß", berichtet Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster. Sie warnt vor einen betrieblichen Kahlschlag und fordert eine rasche Lösung gegen die Energiekosten-Explosion und mehr Planbarkeit für 2023. "Viele Betriebe wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sogar alteingesessene Familienbetriebe, die Generationen überdauert haben, müssten ohne Hilfe zusperren, um nicht in Konkurs zu schlittern."