Lehre am Prüfstand: Zwei Studien zeigen Missstände auf

Lehrpläne in den Berufsschulen veraltet

Doch damit sind nicht nur die Betriebe und Branchen gemeint, auch in Bezug auf die Berufsschulen gibt es aus Sicht der AK und der ÖGJ Handlungsbedarf. "Nur drei von hundert Bildungseuros fließen in die Berufsschulen", erklärt Richard Tiefenbacher. So seien dort Overhead-Projektoren statt moderner Technik und heruntergefallener Putz keine Seltenheit. Was für Tiefenbacher angesichts des Fachkräftemangels eine Katastrophe ist: "Die Lehre ist Teil der Lösung gegen den Fachkräftemangel, aber nur dann, wenn auch die Ausbildungsbedingungen passen."

Mit dieser Ansicht ist er nicht alleine, wobei der Blickwinkel ein anderer ist. Laut der Kurzstudie von CEOs for Future zum Thema Lehre steigt zwar die Bedeutung der Lehrlinge in den Unternehmen, doch es gäbe Hindernisse bei der Ausbildung. So stimmten 83 Prozent der Unternehmen zu, dass Berufsschulen Nachhaltigkeitsthemen wie Klimaschutz, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft, in ihre Ausbildungspläne mit aufnehmen sollen. Auf die Frage nach den Hürden bei der Lehrlingsausbildung sprachen rund 64 Prozent der Betriebe von "veralteten Lehrplänen in den Berufsschulen" und 21 Prozent von einer "teilweise mangelnden Basisausbildung". Was unterm Strich heißt, dass anscheinend einige Lehrpläne absolut nicht zeitgemäß sind.