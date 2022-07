So kommen Betriebe sicher aus der Energiekrise

Jetzt dürfte es wirklich ernst werden. Es vergeht kaum noch ein Tag, an dem in den Medien nicht das Thema "Energie" im Mittelpunkt steht.

Und die Lage ist in der Tat beunruhigend. Vor allem für Unternehmer*innen. Denn seitens der Regierung fehlen schlüssige Konzepte, wie sie der Wirtschaft jene Ressourcen zu leistbaren Preisen verfügbar machen kann, die gebraucht werden, um zumindest einmal über den Winter zu kommen. Aktuell ist jedenfalls ein Ende der Energiepreis-Steigerungen nicht in Sicht.

Es gibt keinen Königsweg aus der Energiekrise

Ist die Lage also hoffnungslos? Nein. Denn es gibt zwar keinen allgemeingültigen Fahrplan, mit dem jeder Betrieb sicher durch die Krise kommen kann, dafür aber durchaus schlüssige individuelle Lösungen. Es gibt zahlreiche Hebel, Fördertöpfe und Strategien die nur darauf warten, genutzt zu werden. Doch wer kennt schon all die verfügbaren Möglichkeiten? Selbst Energieexpert*innen tun sich da schwer. Oder wussten Sie, dass Sie sich für Ihren (energieintensiven) Betrieb einen nicht rückzahlbaren Energiekostenzuschuss abholen können?

Info-Dschungel überfordert selbst Expert*innen

Aufgrund der Öffentlichkeitskampagne "Raus aus Öl und Gas" ist zwar vielen Menschen bereits ein Begriff, dass sie sich den Austausch ihrer fossilen Heizgeräte gegen nachhaltige Wärmeerzeuger fördern lassen können, doch wieviel Geld dafür aus den regional unterschiedlichen Töpfen zu bekommen ist, wo es abgeholt werden kann und welche alternativen Heizsysteme überhaupt förderbar sind, ist schon weniger bekannt.

Auch recht versteckt in den unendlichen Weiten des Word Wide Web zu finden ist die Tatsache, dass die Eigenstromerzeugung mittels Photovoltaik endlich keinen Spießrutenlauf durch die Behördeninstanzen mehr darstellt. So sind beispielsweise Anlagen in Niederösterreich bis 1000 kWp mittlerweile sogar genehmigungsfrei ... und werden zudem gefördert.

Aber: Das alles muss man eben wissen. Außerdem wird das Zeitfenster, das für das Setzen geeigneter Maßnahmen noch geöffnet ist, immer kleiner.

KMU-Energie-Check zeigt individuelle Lösungen gegen die Krise auf

Die gute Nachricht: Am 15. September findet der KMU Energie-Check statt. In nur 90 Minuten fassen ausgewiesene Expert*innen all diese Informationen in einem Webinar zusammen. Im Anschluss an das Webinar erhält jede/r teilnehmende Unternehmer*in einen passenden Fahrplan aus der Energiekrise, basierend auf einem ausgefeilten Fragebogen, der im Voraus beantwortet wurde. Dieses persönliche Rettungsticket erhalten jedoch nur die schnellsten 20 Personen. Da der KMU Energie-Check auf individuellen Lösungskonzepte basiert, ist die Teilnahme auf maximal 20 Anmeldungen beschränkt.