Hohe Dunkelziffer bei Corona

Erstmals gibt es in Österreich eine Corona-Sommerwelle. Ende Juni bzw. Anfang Juli lagen die Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bei rund 10.000, die 7-Tage-Inzidenz kletterte auf 800. Im Vergleich: Am 30. Juni 2021 waren es 93 neue Fälle und die 7-Tages-Inzidenz betrug 96. Da in diesem Jahr nicht mehr so viel getestet wird wie in den Jahren davor, gehen die Experten bei den Corona-Erkrankungen von einer hohen Dunkelziffer aus. Trotz der Sommerwelle kann aber eine Herbstwelle nicht ausgeschlossen werden. Durch die Änderung des Pandemiemanagements seitens der Regierung, gibt es seit 1. August für Corona-Positivgetestete keine Quarantäne mehr. So sie keine Symptome haben, dürfen sie auch Arbeiten gehen. Wer krank ist braucht, wie bei jeder anderen Krankheit, eine ärztliche Krankschreibung. Damit entfällt für alle Arbeitgeber*innen bezüglich der Entgeltfortzahlung jeglicher Anspruch auf Entschädigung für Verdienstentgang bei Absonderung.